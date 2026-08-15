Connect with us

TECNOLOGÍA

Instagram cambia su logotipo después de una década y genera opiniones divididas

TECNOLOGÍA

Samsung prepara una nueva función de emergencia para el "Galaxy S26 con One UI 9"

TECNOLOGÍA

Tras el terremoto en Colombia: así puedes compartir tu ubicación desde iPhone y Android

TECNOLOGÍA

Nueva alerta de ciberseguridad por el uso de inteligencia artificial en ataques

TECNOLOGÍA

Suno toma medidas ante el auge de la música creada con inteligencia artificial

TECNOLOGÍA

Instagram cambia su logotipo después de una década y genera opiniones divididas

Published

7 horas atrás

on

Instagram renovó el diseño tipográfico de su nombre por primera vez en 10 años, con una propuesta más moderna que ya provoca críticas y comentarios entre los usuarios.

Instagram presentó una modificación en uno de los elementos más reconocibles de su identidad visual: el logotipo tipográfico con el que aparece escrito el nombre de la plataforma. El cambio llega después de aproximadamente una década sin modificaciones importantes en este elemento de la marca. 

La actualización fue presentada por Adam Mosseri, director de Instagram, quien explicó que el objetivo es darle a la identidad de la plataforma una apariencia más limpia y moderna, manteniendo referencias al diseño que la compañía ha utilizado durante años. 

El cambio se concentra principalmente en el wordmark, es decir, la forma en que aparece escrita la palabra “Instagram”. La nueva propuesta combina elementos de escritura cursiva con trazos más similares a una tipografía de imprenta. Mientras tanto, el tradicional ícono de la cámara con el degradado de colores permanece sin modificaciones. 

La renovación, sin embargo, no ha pasado desapercibida entre los usuarios. En redes sociales comenzaron a aparecer críticas y memes relacionados con la nueva tipografía, principalmente porque algunas personas consideran que ciertas letras son difíciles de distinguir y que el nombre puede llegar a parecer diferente al leerlo rápidamente. 

A pesar de las reacciones divididas, el cambio forma parte de una actualización más amplia de la identidad visual de Instagram. La plataforma también ha trabajado en nuevas opciones tipográficas y en una evolución de su sistema de marca, buscando reforzar conceptos como la creatividad, la expresión personal y la identidad de sus usuarios. 

Por ahora, el tradicional ícono de Instagram continúa siendo reconocible, mientras que el nuevo diseño tipográfico comienza a marcar una nueva etapa visual para la plataforma después de diez años.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

TECNOLOGÍA7 horas atrás

Instagram cambia su logotipo después de una década y genera opiniones divididas

Instagram renovó el diseño tipográfico de su nombre por primera vez en 10 años, con una propuesta más moderna que...
SALUD Y VIDA10 horas atrás

MINSA ordena retirar perfume Paco Rabanne del mercado panameño por alerta sanitaria

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el retiro del mercado panameño del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Panamá Viejo: el lugar donde comenzó la historia de la ciudad de Panamá

Panamá Viejo, también conocido como Panamá la Vieja, es el sitio arqueológico donde se estableció la primera ciudad de Panamá...
SALUD Y VIDA1 día atrás

Enfermedades cardiovasculares causaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles

Las enfermedades cardiovasculares representaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Ante esta situación, el Ministerio de Salud...
POLÍTICA NACIONAL1 día atrás

Panamá presenta nueva Política Nacional sobre Drogas: estas son las medidas que regirán hasta 2036

Panamá cuenta desde este jueves con una nueva hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las drogas durante la...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!