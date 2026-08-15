Instagram cambia su logotipo después de una década y genera opiniones divididas

Instagram renovó el diseño tipográfico de su nombre por primera vez en 10 años, con una propuesta más moderna que ya provoca críticas y comentarios entre los usuarios.

Instagram presentó una modificación en uno de los elementos más reconocibles de su identidad visual: el logotipo tipográfico con el que aparece escrito el nombre de la plataforma. El cambio llega después de aproximadamente una década sin modificaciones importantes en este elemento de la marca.

La actualización fue presentada por Adam Mosseri, director de Instagram, quien explicó que el objetivo es darle a la identidad de la plataforma una apariencia más limpia y moderna, manteniendo referencias al diseño que la compañía ha utilizado durante años.

El cambio se concentra principalmente en el wordmark, es decir, la forma en que aparece escrita la palabra “Instagram”. La nueva propuesta combina elementos de escritura cursiva con trazos más similares a una tipografía de imprenta. Mientras tanto, el tradicional ícono de la cámara con el degradado de colores permanece sin modificaciones.

La renovación, sin embargo, no ha pasado desapercibida entre los usuarios. En redes sociales comenzaron a aparecer críticas y memes relacionados con la nueva tipografía, principalmente porque algunas personas consideran que ciertas letras son difíciles de distinguir y que el nombre puede llegar a parecer diferente al leerlo rápidamente.

A pesar de las reacciones divididas, el cambio forma parte de una actualización más amplia de la identidad visual de Instagram. La plataforma también ha trabajado en nuevas opciones tipográficas y en una evolución de su sistema de marca, buscando reforzar conceptos como la creatividad, la expresión personal y la identidad de sus usuarios.

Por ahora, el tradicional ícono de Instagram continúa siendo reconocible, mientras que el nuevo diseño tipográfico comienza a marcar una nueva etapa visual para la plataforma después de diez años.