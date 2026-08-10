Nueva alerta de ciberseguridad por el uso de inteligencia artificial en ataques

Investigadores detectaron que un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte estaría incorporando herramientas de inteligencia artificial para facilitar y automatizar parte de sus operaciones digitales.

La inteligencia artificial continúa transformando distintos sectores, pero su rápido avance también genera nuevas preocupaciones en materia de seguridad informática. Un reciente análisis de la firma surcoreana de ciberseguridad Genians identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de Kimsuky, un grupo de hackers que investigadores vinculan con Corea del Norte.

Según el informe, los ciberdelincuentes estarían utilizando diferentes plataformas y modelos de inteligencia artificial para procesar información, analizar documentos y apoyar determinadas tareas relacionadas con sus operaciones.

Entre las herramientas identificadas se encuentran plataformas capaces de ejecutar modelos de lenguaje de manera local. Esta modalidad permitiría procesar información directamente en los equipos utilizados por los atacantes, reduciendo la necesidad de enviar determinados datos a servicios externos.

La IA también puede ser utilizada para actividades maliciosas

El caso refleja uno de los nuevos desafíos que enfrenta la seguridad digital: el acceso cada vez más sencillo a herramientas de inteligencia artificial que pueden utilizarse con diferentes propósitos.

Los investigadores señalan que estas tecnologías podrían ayudar a los operadores a analizar grandes cantidades de información, automatizar tareas y facilitar la preparación de determinadas actividades maliciosas.

También fueron identificados documentos relacionados con temas financieros y criptomonedas que podrían utilizarse como señuelos para intentar engañar a posibles víctimas.