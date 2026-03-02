«No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales»

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

«Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales», aseguró el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

Macron anunció un refuerzo de la capacidad nuclear de su país «a la altura del desafío nacional y europeo» ante un mundo que «se endurece».

El presidente francés advirtió de «una conflagración posible en nuestras fronteras» durante su discurso en la base militar bretona de L’île Longue (oeste) a favor del refuerzo de la disuasión nuclear francesa en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio y la amenaza que supone Rusia para Europa.