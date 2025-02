La muerte de Kim Sae-ron genera debate sobre las redes sociales

La muerte del actor surcoreano Kim Sae-ron esta semana ha provocado una oleada de dolor y peticiones de cambios en la forma en que se trata a las celebridades del país en el ámbito público y en las redes sociales, que según los críticos puede fomentar una cultura de acoso.

La joven de 24 años, que comenzó su carrera como actriz infantil y se ganó el reconocimiento por sus papeles en varias películas nacionales, incluida la película negra de 2010 “The Man from Nowhere”, fue encontrada muerta por un amigo en su casa en la capital del país, Seúl, el domingo. Se asumió que su muerte fue un suicidio. La Agencia Nacional de Policía ha dicho que no sospecha de un crimen y que Kim no dejó ninguna nota.

Kim, que alguna vez estuvo entre las estrellas más brillantes de la vibrante escena cinematográfica y televisiva de Corea del Sur, luchó por encontrar trabajo después de un incidente de conducción en estado de ebriedad en 2022, por el que luego fue multada en la corte.

Las publicaciones en línea en Corea del Sur son notoriamente duras con las celebridades que cometen errores, especialmente las mujeres, y Kim enfrentó una cobertura negativa constante de las organizaciones de noticias que capitalizaron el sentimiento público.

Los periódicos y los sitios web la criticaron cada vez que se la veía de fiesta con amigos, o cuando se quejaba de su falta de trabajo y de sus comentarios desagradables en las redes sociales. Incluso fue criticada por sonreír mientras filmaba una película independiente el año pasado.

Tras la muerte de Kim, varios de los principales periódicos del país publicaron el martes editoriales y artículos de opinión en los que criticaban los comentarios tóxicos en línea sobre la actriz. Algunos invocaron las muertes por suicidio en 2019 de las cantantes de K-Pop Seol-li y Goo Hara y la muerte en 2023 del actor de “Parásitos” Lee Sun-kyun, al tiempo que pedían un cambio en la cultura de “tolerancia cero y dura” hacia las celebridades.

El periódico Hankook Ilbo dijo que los medios de comunicación del país eran parte del problema, lamentando que algunos medios siguieran explotando a Kim para obtener clics incluso después de su muerte, utilizando titulares provocativos que resaltaban sus luchas pasadas.

El organismo de control Citizens’ Coalition for Democratic Media criticó el martes a las organizaciones de noticias por culpar a las redes sociales sin considerar sus propios “informes sensacionalistas y provocadores”.

Nacida en 2000, Kim comenzó su carrera como actriz a los 9 años, con la película de 2009 “A Brand New Life”, que retrata las luchas de una niña por adaptarse a una nueva vida después de que su padre la abandonara en un orfanato. Saltó al estrellato con “The Man from Nowhere”, que fue uno de los mayores éxitos de la escena cinematográfica de Corea del Sur ese año y le valió un premio de actuación nacional.

Protagonizó varias películas y programas de televisión antes del incidente de conducción en estado de ebriedad de 2022.

Gold Medalist, la antigua agencia de representación de Kim, no respondió de inmediato a las llamadas para hacer comentarios.