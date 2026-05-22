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La trayectoria de Johan Cruyff en el Mundial

Published

4 horas atrás

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Johan Cruyff estuvo presente en una Copa del Mundo con los Países Bajos, Alemania 1974, y dejó una huella imborrable pese a no levantar el trofeo. Capitán y líder del equipo, fue el emblema del “Fútbol Total”, una revolución táctica que transformó para siempre la manera de entender el juego a nivel mundial.

En ese Mundial, Cruyff marcó 3 goles y fue decisivo desde el debut, incluyendo el inolvidable penal provocado ante Alemania en la final, tras una jugada individual que pasó a la historia. Países Bajos arrasó en el torneo con su movilidad, presión alta y dominio territorial, alcanzando la final con actuaciones memorables.

La derrota ante Alemania Federal no opacó su legado. Su impacto excedió los números: cambió el fútbol, marcó una era y convirtió a Holanda en un símbolo eterno de innovación. Fue elegido Balón de Oro 1974 y se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

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