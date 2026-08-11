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Arranca el Mundial de Equitación en Alemania

Published

4 horas atrás

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Los mejores jinetes y amazonas del mundo se reúnen en Aachen para competir por los títulos mundiales en distintas disciplinas ecuestres.

Alemania se convierte esta semana en el centro del deporte ecuestre internacional con el inicio del Campeonato Mundial de Equitación 2026, una de las principales citas del calendario de la Federación Ecuestre Internacional. 

La competencia reúne a destacados jinetes y amazonas de diferentes países, quienes buscarán conquistar los títulos mundiales y representar a sus naciones en una de las competencias más importantes del deporte ecuestre.

El campeonato se desarrolla en Aachen, ciudad alemana reconocida por su tradición ecuestre y por albergar importantes eventos internacionales. Durante varios días, los participantes competirán en distintas disciplinas, poniendo a prueba su precisión, técnica y coordinación con sus caballos.

Entre las modalidades que forman parte del programa se encuentran disciplinas como salto, adiestramiento y concurso completo, además de otras competencias que forman parte del calendario internacional.

El campeonato se extenderá durante varios días y tendrá sus principales definiciones a medida que avance el calendario. Los resultados permitirán conocer a los nuevos campeones mundiales de las diferentes disciplinas ecuestres.

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