Matan en un ataque a tiros a candidato presidencial ecuatoriano

El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles en un ataque a tiros a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta diversas partes del país sudamericano.

El presidente Guillermo Lasso confirmó el asesinato y lo atribuyó al crimen organizado, aunque no dio ningún detalle y se limitó a decir que su muerte no quedará impune.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos registrados para la elección presidencial del 20 de agosto. El político de 59 años no figuraba entre los favoritos, con un escaso 10% de las preferencias, aunque era una figura reconocida por haber denunciado en el pasado diversos casos de presunta corrupción gubernamental.

Las autoridades no han dado a conocer el posible motivo detrás del atentado. Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña del candidato, dijo a The Associated Press que Villavicencio había recibido dos amenazas de muerte, aunque no dio más detalles. (AP)