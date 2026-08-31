Presentan renovación Integral del estadio José De La Luz Thompson en Chepo

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), a través de su director general, Miguel Ordóñez, anuncia oficialmente el proyecto de renovación integral del Estadio José De La Luz Thompson, ubicado en el distrito de Chepo, Panamá Este, como parte del plan de recuperación y modernización de la infraestructura deportiva a nivel nacional.

La obra representa una inversión de aproximadamente B/.5.8 millones y, una vez iniciados los trabajos, se contempla un periodo de ejecución de aproximadamente 540 días.

El proyecto contempla una intervención completa de este importante escenario deportivo, incluyendo la renovación del terreno de juego, graderías y butacas para mil personas, camerinos, cerca perimetral, cubierta de techo, sistema de iluminación, sistema pluvial y sistemas especiales, además de otras adecuaciones necesarias para garantizar un estadio moderno, seguro y funcional.

Con esta renovación, Pandeportes busca devolverle a Chepo y Panamá Este un escenario en óptimas condiciones para la práctica y el desarrollo del béisbol, beneficiando a niños, jóvenes, atletas, ligas y a toda la comunidad deportiva de la región.

La renovación del Estadio José De La Luz Thompson forma parte de los esfuerzos que adelanta Pandeportes para fortalecer y modernizar la infraestructura deportiva en todo el territorio nacional, generando mejores condiciones para la formación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y el crecimiento del deporte panameño.

Con una inversión cercana a los B/.5.8 millones, este proyecto permitirá que Chepo y Panamá Este vuelvan a contar con un escenario renovado y adecuado para vivir y desarrollar el béisbol, uno de los deportes de mayor tradición en la región.