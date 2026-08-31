Presidente Mulino anuncia que San Miguelito tendrá su Teleférico

El presidente José Raúl Mulino ha anunciado oficialmente la construcción de un sistema de teleférico en San Miguelito, marcando un hito significativo en el desarrollo de la infraestructura en este populoso distrito.

Tras un riguroso proceso de licitación, una empresa austríaca ha sido seleccionada para ejecutar este proyecto integral. Esta iniciativa busca generar una transformación profunda en el transporte público, mejorando drásticamente la conectividad y la calidad de vida de miles de ciudadanos.