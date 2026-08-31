Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino anuncia que San Miguelito tendrá su Teleférico

NOTICIAS NACIONALES

Panamá avanza con medidas de prevención para el manejo de cocodrilos en áreas pobladas

NOTICIAS NACIONALES

Ordenan cierre preventivo del Parque Nacional Chagres

NOTICIAS NACIONALES

Canal de Panamá anuncia ajustes temporales para dar un acceso equitativo a los cupos

NOTICIAS NACIONALES

Industria de la caficultura busca posesionarse a nivel mundial

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino anuncia que San Miguelito tendrá su Teleférico

Published

2 horas atrás

on

El presidente José Raúl Mulino ha anunciado oficialmente la construcción de un sistema de teleférico en San Miguelito, marcando un hito significativo en el desarrollo de la infraestructura en este populoso distrito.

Tras un riguroso proceso de licitación, una empresa austríaca ha sido seleccionada para ejecutar este proyecto integral. Esta iniciativa busca generar una transformación profunda en el transporte público, mejorando drásticamente la conectividad y la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO33 mins atrás

Kylie Jenner revela por qué no quiere tener más hijos por ahora

Los rumores sobre un posible embarazo de Kylie Jenner han vuelto a centrar la atención en su vida privada, pero...
DEPORTES INTERNACIONALES2 horas atrás

Messi anuncia su retiro de la Selección con emotiva carta: «Me vacié»

Una profunda tristeza embarga el fútbol argentino, tras difundirse una emotiva carta que confirma el retiro definitivo de la Selección...
AJÍ2 horas atrás

Pollo frito estilo filipino con camote frito y ketchup de plátano maduro

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

Miley Cyrus podría quedarse con la fortuna de $450 millones de Dolly Parton

La relación cercana entre Dolly Parton y Miley Cyrus ha vuelto a ser un tema de conversación tras el fallecimiento...
POLÍTICA NACIONAL2 horas atrás

Carrillo analiza la anulación de pruebas en Perú en el caso Odebrecht

El abogado Carlos Carrillo analiza cómo la reciente anulación de pruebas en Perú, vinculadas al caso Odebrecht, refuerza la postura...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!