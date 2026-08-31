Carrillo analiza la anulación de pruebas en Perú en el caso Odebrecht

El abogado Carlos Carrillo analiza cómo la reciente anulación de pruebas en Perú, vinculadas al caso Odebrecht, refuerza la postura de las defensas legales en Panamá, particularmente la del expresidente Ricardo Martinelli.

El jurista explicó en Nex Noticias que las evidencias obtenidas originalmente en Brasil están bajo sospecha de vicios procesales e ilicitud, lo que ha generado una reacción en cadena en diversas jurisdicciones latinoamericanas donde estos elementos probatorios han perdido validez.

Según Carrillo, el tribunal se enfrenta ahora a la decisión de anular dichas pruebas o descartar su valoración por considerarlas contaminadas, un factor que resulta determinante ante la proximidad de un fallo judicial definitivo.