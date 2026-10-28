Acodeco prepara aplicación que permitirá presentar quejas desde el celular

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Acodeco prepara aplicación que permitirá presentar quejas desde el celular
El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, detalló el lanzamiento de una aplicación móvil diseñada para empoderar a la ciudadanía como inspectores virtuales.
Esta herramienta tecnológica permitirá a las personas reportar irregularidades comerciales, tales como publicidad engañosa, costos elevados injustificados y artículos expirados, mediante el envío directo de evidencias fotográficas evaluadas posteriormente por inteligencia artificial.