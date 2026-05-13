Momentos históricos e inolvidables de los Mundiales

El gol número 100 en la historia de las Copas del Mundo fue obra del italiano Angelo Schiavio durante el Mundial de 1934. La anotación llegó en la contundente victoria de Italia por 7-1 sobre Estados Unidos, disputada el 27 de mayo en el Estadio Littoriale de Bolonia, en una jornada que quedó marcada en los primeros años de gloria de la Azzurra.

Brasil posee la racha invicta más extensa en la historia de los Mundiales, con 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota entre 1958 y 1966. Durante ese período, la Canarinha sumó 11 victorias y 2 empates. La serie comenzó con un triunfo 3-0 ante Austria en el Mundial de Suecia 1958 y se mantuvo hasta la victoria 2-0 sobre Bulgaria en su debut en Inglaterra 1966.

A lo largo de la historia del torneo también se han registrado memorables hat-tricks. Entre los más recordados destacan el de Pelé en la semifinal de Suecia 1958, cuando Brasil derrotó 5-2 a Francia; el de Paolo Rossi en el histórico triunfo de Italia 3-2 sobre Brasil en España 1982; y el de Geoff Hurst en la final de Inglaterra 1966, en la que Inglaterra venció 4-2 a Alemania Occidental.

El marcador 1-0 es el resultado más repetido en la historia de los Mundiales, con 183 partidos finalizados de esa manera. Entre los encuentros más emblemáticos se encuentra la final de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, en la que España venció a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta, y el recordado triunfo de Argentina sobre Brasil en Italia 1990, gracias a la definición de Claudio Caniggia tras una brillante asistencia de Diego Maradona.

Otro episodio histórico tuvo como protagonista a Antonio Cabrini, quien se convirtió en el primer jugador en fallar un penal en una final de la Copa del Mundo. Ocurrió en España 1982, en el partido en el que Italia derrotó 3-1 a Alemania Occidental. Aquel encuentro también es recordado por la icónica celebración de Marco Tardelli tras anotar uno de los goles, una imagen que quedó grabada en la memoria de los aficionados y que años después evocó Fabio Grosso durante el Mundial de Alemania 2006.