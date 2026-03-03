A 100 días del Mundial 2026, FIFA revela el póster oficial del torneo

La cuenta regresiva ya comenzó. A solo 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA presentó el póster oficial del torneo, una pieza artística que celebra la diversidad, la pasión y la unión que marcarán esta histórica edición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

El Mundial 2026 será inédito: se jugará en tres países (Canadá, México y Estados Unidos) contará con un récord de 104 partidos. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y culminará el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Un póster que une tres visiones artísticas

La obra oficial presenta una composición tipo collage con un futbolista como figura central, símbolo del poder del deporte para conectar culturas alrededor del mundo. Esta pieza completa la colección visual del torneo, que incluye los 16 pósters de las ciudades sede revelados anteriormente.

Por primera vez en la historia del Mundial, el diseño fue creado en colaboración por tres artistas, uno de cada país anfitrión: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos). La combinación de sus estilos da forma a una imagen que representa la esencia multicultural de esta edición.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta será la competencia más inclusiva hasta la fecha y que el póster refleja la energía y diversidad que caracterizarán el evento.

Un Mundial que hará historia

A falta de 100 días para el inicio, ya son 42 selecciones clasificadas, incluyendo cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Los últimos seis cupos se definirán en el torneo clasificatorio que se disputará en México y en las eliminatorias europeas durante la próxima fecha FIFA.

En cuanto a las entradas, la fase final de venta se abrirá en abril y se extenderá hasta la conclusión del campeonato, bajo modalidad de disponibilidad por orden de llegada. También están disponibles paquetes de hospitality para quienes deseen asegurar una experiencia premium.

Con el lanzamiento del póster oficial y la cuenta regresiva en marcha, el mundo comienza a calentar motores para una Copa del Mundo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol.