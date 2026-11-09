Mulino destaca que Panamá avanza para ser el Hub de Convenciones en América

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó las cualidades que hacen de Panamá un sitio ideal para la realización de grandes eventos internacionales, durante su intervención en el acto inaugural del 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que se desarrolla en el Panama Convention Center de Amador.

La realización de este congreso en nuestro país forma parte de la estrategia conjunta de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá para atraer reuniones internacionales. La meta, señaló Mulino, es convertir a Panamá en el Hub deCongresos y Convenciones de América.

La coyuntura también sirve como plataforma para impulsar junto con ICCA, el Panama Association and Investment Hub, una iniciativa para que más asociaciones internacionales encuentren en Panamá un lugar donde establecerse, desarrollar proyectos y ampliar sus conexiones con el mundo.

“No se trata de una aspiración turística. Es una decisión estratégica de Estado. Porque cuando un país recibe un congreso internacional, no solo recibe visitantes. Recibe ideas, talento, conocimiento, inversiones y oportunidades de desarrollo”, sostuvo el mandatario.

Para consolidar este objetivo, Panamá ofrece una economía dolarizada, infraestructura moderna y una plataforma empresarial internacional. También instalaciones de primer nivel, una diversa oferta hotelera y profesionales preparados para organizar eventos de gran magnitud, destacó.

“Más importante aún”, añadió, “es la confianza la que consigue que el mundo elija dónde reunirse. Y esa confianza se construye con estabilidad, seguridad, reglas claras y una visión de largo plazo”.

Esa confianza está apuntalada por la característica hospitalidad y apertura de los panameños hacia todas las culturas y pueblos del mundo, la cual está resumida en nuestra marca país: “Panamá, anfitrión del mundo”.

“Aquí se reúnen personas de todos los continentes, de distintas culturas, religiones, nacionalidades e ideologías. Personas, muchas de ellas, que probablemente no piensan igual, pero que encuentran en este espacio algo que tanto necesitan recuperar nuestras sociedades: la capacidad de encontrarse, escucharse, respetarse y construir juntos. Eso, en los tiempos que vivimos, tiene un valor extraordinario”, reiteró Mulino.

“Y por eso ha sido para mí importante estar hoy aquí; no solo para saludarlos y darles la bienvenida, sino para reconocer su misión de unir, respetando, abrazando y valorando cada forma de ser, cada forma de pensar, cada raza, religión e ideología”.

El presidente Mulino estuvo acompañado en el evento por Gloria De León, administradora general de la ATP, y Salomón Shamah, director general de PROMTUR. También estuvieron presentes los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), así como el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos.