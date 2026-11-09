Panamá y Costa Rica resaltan alianza efectiva contra el narcotráfico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvieron una cordial conversación telefónica hoy en la que abordaron temas de seguridad y alianzas estratégicas para combatir de manera conjunta el narcoterrorismo.

En la conversación, coincidieron en que la alianza que han establecido ambos países en temas de seguridad ha sido muy efectiva.

Fernández aprovechó el diálogo para felicitar al presidente Mulino por la pronta respuesta que su gobierno le ha dado a los afectados del pasado sismo, y destacó que para Costa Rica la relación con Panamá es prioritaria.

“Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, manifestó Fernández.

Mulino coincidió en que la relación entre Panamá y Costa Rica en temas de seguridad ha sido muy buena y la calificó como un “esfuerzo mancomunado y muy firme”.

La conversación también permitió que el presidente Mulino invitara de forma directa a la presidenta costarricense a participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá del 27 al 28 de enero de 2027.

“Vamos a valorarla. Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, dijo Fernández.