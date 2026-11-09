Panamá baja tasa de natalidad y también el consumo de alcohol

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Panamá baja tasa de natalidad y también el consumo de alcohol
Un nuevo informe estadístico reveló que una disminución en la tasa de natalidad, así como también en el consumo de alcohol.
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