Nick Jonas y Priyanka Chopra presentan a su hija Malti Marie Jonas

Durante la develación de la estrella en el paseo de la Fama de Hollywood de los Jonas Brothers este lunes 30 de enero, el cantante de 30 años Nick Jonas y su esposa la actriz Priyanka Chopra presentaron por primera vez públicamente a su primogénita Malti Marie Jonas Chopra a casi un año de su nacimiento.

En este evento los hermanos agradecieron el apoyo que han recibido en sus 18 años de carrera “Estamos honrados de estar aquí. La estrella es un testimonio de todo el amor y el apoyo de nuestros fans, nuestros amigos y nuestra familia”, mencionó Kevin Jonas, el mayor de los hermanos.

Por su parte, durante su discurso de agradecimiento Joe Jonas calificó su paso por la industria como “Un camino salvaje”, además agradeció el apoyo de su esposa la actriz británica Sophie Turner a quién describió como su “mayor inspiración”, a sus hermanos por permitirle seguir dedicándose a su pasión más grande, la música y a sus padres quienes han sido sus “Animadores Incondicionales”.

El menor del trío Jonas, Nick Jonas, se refirió a su esposa como “Eres la calma en la locura, la roca en la tormenta, y me encanta estar casado contigo”, luego tomó un momento para dirigirse a la pequeña Malti “No puedo esperar para venir aquí contigo en 15 años y avergonzarte frente a tus amigos”.

Los Jonas Brothers se convirtieron en estrellas de Disney en 2008, tras su participación en la película original del canal “Camp Rock” y tan solo cinco años después anunciaron su separación como agrupación pop para perseguir sus intereses individuales.

Sin embargo en 2019 tras 6 años desde su separación los hermanos regresaron con el tema “Sucker” del disco “Happiness Begins”.

Priyanka Chopra and Nick Jonas’ daughter Malti just made her first public appearance! https://t.co/4K52pNqwQv pic.twitter.com/drkRPNAMC1

— People (@people) January 30, 2023