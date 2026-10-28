Panamá se expresa a favor del establecimiento de un proceso democrático en Cuba

La República de Panamá se manifestó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de la resolución relativa a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, pero reiterando su posición dirigida a una transición hacia la democracia en esta Nación. Ademas, Panamá ofreció su territorio como un espacio para una negociación respetuosa entre los Estados Unidos y Cuba, el cual permita abrir el camino hacia un proceso democrático que tenga como principal objetivo el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano.

Con este ofrecimiento, Panamá reitera su sentimiento de solidaridad hacia el pueblo cubano y sus mejores deseos de paz, bienestar y prosperidad democrática para los pueblos de nuestro continente.

“Hacemos un llamado para que las autoridades cubanas se comprometan a un proceso orientado a lograr una institucionalidad democrática, sustentada en el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos, y la participación ciudadana. Confiamos en que estos esfuerzos contribuyan, asimismo, a afianzar los vínculos de confianza con la comunidad internacional”, expresó Eloy Alfaro, embajador de Panamá ante la ONU.

Agregó que esta aspiración se formula desde el pleno respeto a la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación del pueblo cubano, a quien corresponde definir, sin injerencias externas y bajo un proceso democrático, el rumbo de su propio futuro.

Alfaro también recalcó que cualquier paso hacia el establecimiento de un proceso democrático en Cuba debe darse a partir de un diálogo respetuoso entre las partes. Panamá reafirma su confianza en el diálogo como instrumento para acercar posiciones, superar diferencias y promover una convivencia internacional fundada en el respeto recíproco, especificó el embajador panameño.

“Estimamos que las diferencias entre los Estados deben abordarse mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación, privilegiando siempre aquellas vías que permitan aliviar las dificultades de la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo”, destacó.