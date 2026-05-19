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Pandeportes construirá un nuevo complejo deportivo en Ollas Arriba de Capira

Published

6 horas atrás

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El distrito de Capira, tendrá un remodelado espacio deportivo, luego que el Instituto Panameño de Deportes y la empresa GA Desarrollo de Infraestructuras e Ingeniería (GADINSA), firmaran la Orden de Proceder para el Estudio, Diseño y Construcción del Complejo Deportivo del corregimiento de Ollas Arriba.

La obra contempla una cancha dual (fútbol y béisbol), nuevas graderías, baños, cancha multiuso y la recuperación de los espacios comunitarios y parque infantil.

El proyecto debidamente refrendado tiene un monto de contrato valorado en 1.4 millones de dólares.

El acto de firma de la Orden de Proceder, se realizó en presencia del Diputado Eduardo Vásquez, el Representante del corregimiento de Ollas Arriba Ariel Ortega, Crystee Cañizalez por la empresa Gadinsa, El Director General de Pandeportes Miguel Ordóñez y vecinos del sector.

Este proyecto busca transformar el área en un centro deportivo moderno para el beneficio de la comunidad, impulsando el bienestar social y recreativo.

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