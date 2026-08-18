Establecen restricciones nocturnas en 4 corregimientos de San Miguelito

La alcaldía de San Miguelito ha implementado un toque de queda temporal en cuatro sectores específicos para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público.

Esta normativa establece restricciones de movilidad nocturna con horarios diferenciados entre los días laborales y el fin de semana, limitando el tránsito en espacios comunes.

Sin embargo, el decreto contempla excepciones justificadas para ciudadanos que necesiten desplazarse por motivos de trabajo, salud o educación, siempre que cuenten con la documentación necesaria.