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Netflix defiende el documental sobre ‘America’s Next Top Model’ ante demanda de Tyra Banks

Published

5 horas atrás

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Netflix decidió llevar la disputa con Tyra Banks al terreno judicial después de que la presentadora cuestionara la manera en que fue retratada en el documental que revisa la historia de ‘America’s Next Top Model’.

La plataforma solicitó que la demanda sea desestimada y argumentó que Banks había aceptado previamente las condiciones bajo las cuales se utilizará su entrevista. Según la compañía, el acuerdo otorgaba a los realizadores libertad para seleccionar y editar el material.

La defensa de Netflix también sostiene que la producción permitió a Banks expresar su versión sobre los acontecimientos relacionados con el programa y que sus declaraciones fueron presentadas junto con los testimonios de otros participantes.

El conflicto se centra especialmente en la edición de una entrevista de varias horas. El equipo legal de Banks considera que la selección de fragmentos cambió el sentido de algunas de sus respuestas y generó una imagen negativa de la modelo frente a hechos polémicos ocurridos durante el programa.

Netflix rechaza esa interpretación y asegura que las decisiones tomadas durante la edición forman parte del trabajo habitual de una producción documental.

La empresa y los responsables del documental también presentaron una solicitud basada en las leyes anti-SLAPP de California, que buscan proteger determinadas expresiones frente a demandas que puedan afectar la libertad de expresión.

El caso deberá ser evaluado ahora por el tribunal, que tendrá que determinar si los argumentos de Netflix permiten cerrar el proceso o si la demanda de Banks continuará.

La controversia vuelve a poner bajo discusión el legado de ‘America’s Next Top Model’, programa que durante años estuvo en el centro de debates relacionados con la televisión de realidad, sus métodos de producción y el trato hacia sus participantes.

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