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Se mantiene la suspensión de clases en la región de Ñö Kribo

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4 horas atrás

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Debido a la saturación de los suelos, las crecidas de ríos y quebradas y la alerta amarilla, emitida por Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Educación mantiene la suspensión de clases para el miércoles 19 d gosto en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, correspondientes a las zonas escolares N.° 1 a N.° 18 de la comarca Ngäbe-Buglé.

Se recomienda a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales, adoptar las medidas pertinentes ante situaciones fortuitas, de fuerza mayor o condiciones que representen un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

El Ministerio de Educacicón continúa en coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias, Sistema Nacional de Protección Civil, Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Gobernación de Comarca Ngábe Buglé, Ministerio de Gobierno y demás autoridades competentes, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones y adoptar las medidas necesarias.

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