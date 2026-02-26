Presentan avances del Estudio Nacional de Costos Logísticos

En el marco de la quinta sesión del Gabinete Logístico, que se desarrolló este jueves en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, se le dio un informe al presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre los avances del Estudio Nacional de Costos Logísticos, una herramienta que permitirá medir el desempeño de las empresas del sector en Panamá, y afinar la estrategia nacional en este sentido.

El estudio se desarrolla actualmente con el esfuerzo conjunto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Georgia Tech Panamá, con el apoyo del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL).

Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, explicó que el estudio identificará brechas, oportunidades y buenas prácticas en materia de eficiencia, costos, sostenibilidad y digitalización.

Con lo anterior, se obtendrá información confiable y comparable que sirva de base para el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales orientadas a fortalecer la competitividad logística del país.

Por su parte, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt, añadió que entre los indicadores que se obtendrán con el estudio están: los costos logísticos como porcentaje de las ventas, las principales regiones de origen y destino del movimiento de carga, la antigüedad promedio de la flota de transporte, tipos de servicios logísticos más demandados por los usuarios, costo promedio por viaje, prácticas ambientales aplicadas por las empresas usuarias de servicios logísticos, tiempos promedios de nodos críticos según tipo de operación (importación y exportación), etc.

El Estudio Nacional de Costos Logísticos involucra el diseño metodológico y conceptual de dos encuestas: una dirigida a proveedores de servicios logísticos (transportistas, operadores, agentes de carga e integradores), y otra encuesta a usuarios de servicios logísticos (generadores de carga, empresas manufactureras, distribuidores y mayoristas, comercio al por menor), que serán aplicadas a nivel nacional. Dicho estudio contará con una coordinación interinstitucional con gremios, cámaras y universidades.

Contará también con el mapeo y estimación de costos logísticos asociados a un conjunto de cadenas seleccionadas a nivel nacional: cadenas de importación crítica (como insumos médicos, combustible, alimentos); cadenas locales (alimentos, fármacos, materiales de construcción); y cadenas de exportación (frutas, mariscos, madera).

Con el proyecto se desarrollará un portal de divulgación de resultados del estudio, incluyendo publicaciones asociadas y herramientas interactivas en el marco del rol de Georgia Tech Panamá como Observatorio Logístico Nacional.

El presidente Mulino fue claro al señalar que este esfuerzo debe incluir coordinación y esfuerzo de otras entidades del Estado. Asimismo, planteó que es crucial que las mediciones y proyecciones del sector logístico incluyan los esfuerzos e inversiones en materia de energía que está impulsando el país, principalmente el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia y un próximo gasoducto que planea la Autoridad del Canal de Panamá.

El proyecto se inició en agosto de 2025 con la elaboración del Estado del Arte de Costos Logísticos, para luego elaborar el instrumento de medición. Actualmente, se encuentra realizando la validación del instrumento para el posterior desarrollo de la herramienta “online”, y así continuar con la aplicación de la prueba digital con el grupo focal para obtener retroalimentación de partes interesadas. Luego, se proyecta lanzarla a partes interesadas, y aplicar el instrumento, y continuar con el análisis de la información y el desarrollo de un “dashboard” dinámico que permita visualizar los resultados de cada encuesta y por clúster, hasta la posterior publicación de resultados en septiembre de 2026.

Datos del sector

El conglomerado marítimo – logístico representa el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según un estudio de la Cámara Marítima de Panamá publicado en 2024. Este sector genera 109,406 empleos directos y tiene un impacto en 320,317 empleos asalariados en general.