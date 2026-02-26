Empresas japonesas recorren el puerto multimodal de Puerto Armuelles

El Gabinete Logístico contó con la participación de altos representantes de las multinacionales japonesas Nissen Kaiun y Mitsui. Ambas compañías han mostrado interés desde el año pasado en establecer operaciones en el Parque Logístico de Puerto Armuelles, proyecto impulsado por este Gobierno que permitirá rescatar la economía de esta parte del país y generar cientos de plazas de empleos.

El presidente Mulino enfatizó la importancia de la capacitación técnica y el valor estratégico de la región con un mensaje: “Es bueno soñar, pero hoy estamos mostrando las acciones para que chiricanos capacitados por Inadeh puedan transformar los productos locales en los parques logísticos de esta provincia y embarcarlos en esta terminal con rumbo a Japón.

Además, el potencial de cruceros se integrará a una oferta turística regional donde nuestra hospitalidad será la protagonista”, agregó el mandatario.

Asimismo, subrayó que su presencia en la provincia trasciende el ámbito institucional: “Me encuentro en la tierra que me vio nacer, una tierra que es mi historia y mi orgullo, pero que para Panamá representa el futuro y las oportunidades que vamos a concretar”.

El mandatario también resaltó la presencia en Puerto Armuelles de representantes de las empresas Nissen Kaiun y Mitsui. “Queremos que los panameños aprendan de los mejores del mundo, para que nuestra mano de obra sea la más competitiva. Agradezco la presencia de COEL, de la Cámara Marítima y la delegación de invitados de Japón. Valoramos su presencia por su inmenso know-how y experticia global”.

Mulino recibió en Puerto Armuelles a Katsuya Abe, presidente de Nissen Kaiun, y a Taku Hashimoto, Akira Maekawa, Norihiko Kanai, representantes de Mitsui & Co., con quienes tuvo una reunión y luego recorrieron la construcción del nuevo muelle que será la fase principal del proyecto multimodal.

Ambas empresas reiteraron su interés de establecerse en el puerto multimodal de Puerto Armuelles abriendo muchas oportunidades de trabajo para la provincia de Chiriquí y otras zonas.