Presidente llega a Coclé

La tarde de ayer jueves 21 de julio, el presidente de la República, Laurentino Cortizo y miembros de su gabinete se trasladaron a la provincia de Coclé, específicamente a la ciudad de Penonomé para participar de la mesa única de dialogo instalada en este punto del país, con la intención de reunir y acordar entre los diferentes gremios una agenda unificada de los puntos de mayor exigencia y a los cuales el gobierno debe dar pronta respuesta.

Antes de que los ministros y demás miembros del gabinete llegaran al lugar, el presidente convocó una conferencia de prensa en la que expresó que ha “autorizado e instruido al ministro de comercio que presente para el próximo consejo de gabinete la derogatoria de dos leyes de turismo la 122 y la 314, que la presente el próximo miércoles y se envíe a la Asamblea “, la decisión tomada por el ejecutivo llega luego de que varios sectores económicos del país y el pueblo panameño, exigieran al presidente la derogatoria de las mismas ya que, según exponen, estas leyes solo benefician a una minúscula parte del sector turismo.

En esa misma conferencia de prensa, en donde no fueron recibidos los periodistas solo camarógrafos, el presidente designó al vicepresidente José Gabriel Carrizo como el enlace del ejecutivo en la mesa única de diálogo, mientras que la ministra de trabajo Doris Zapata fue designada como secretaria técnica. No obstante, el presidente no acudió a la misma a pesar de que se encuentra en la misma ciudad.

Al llegar la delegación del gobierno al lugar en donde se discutirán varios puntos de suma importancia para que cesen las múltiples protestas y cierres de calles que mantienen al país en una crisis sociopolítica, la mesa única del diálogo por Panamá quedó conformada por, dirigentes del Suntracs, Anadepo y representaciones de gremios de productores, médicos, estudiantes, enfermeros y otras fuerzas populares organizadas del país y, en contraparte los ministros y demás funcionarios del gobierno enviados por el presidente.

Los puntos acordados por la mesa única del diálogo por Panamá son los siguientes.

Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional Rebaja y congelamiento del precio del combustible Rebaja y abastecimiento de medicamentos en Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar Que se cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación Rebaja de la Energía Discusión del tema de la Caja de Seguro Social Corrupción y transparencia Mesa intersectorial y de seguimiento

Una vez instalado, reglamentado y definido el proceso de la mesa, se acordó dar inicio al diálogo en su primer punto sobre rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor, punto que, aún pasada la 1:00 de la mañana este viernes 22 de julio no se había llegado a un acuerdo entre los allí presentes por lo que, se decidió declarar un receso hasta las 10:00 am de este mismo día.