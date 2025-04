Presidente Mulino oficializa apertura de servicios en el nuevo Hospital de Cancerología

“Hoy empezamos a retribuirle al país una viejísima deuda. Y el eslogan que he querido formalizar, ‘el paciente es primero’, es una realidad, no es demagogia”, manifestó el presidente de la República, José Raúl Mulino, al oficializar la apertura de los servicios médicos en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, que estará administrado por el Instituto Oncológico Nacional (ION), para darle una atención de calidad y digna a cientos de panameños enfermos de cáncer.

Para Mulino, esta apertura es un gran paso a favor de los pacientes que sufren la falta de capacidad en el antiguo hospital Gorgas, y anunció también que pronto se abrirán otros puntos de atención oncológica en el país, entre ellos Bugaba, Darién, Veraguas, la región de Azuero, Bocas del Toro y Panamá Oeste. Con ello, los pacientes no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Panamá para su atención.

“No hay familia en Panamá a la que no le afecte el cáncer por alguna parte, sin importar el estatus social o económico”, señaló el mandatario, quien adelantó que se procederá con el hotel para pacientes como parte del servicio desde estas nuevas instalaciones.

Mulino también hizo un llamado a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) a instaurar la eficiencia en esta entidad ahora que tiene una nueva Ley; en donde se les cobre a los morosos, se termine con las llamadas botellas, y se elimine el feudalismo que imperó a favor de dos o tres diputados.

“Hoy la CSS tiene una nueva Ley y, en términos generales, no hay excusas para no hacer. La directiva tiene hoy más control, más gobernanza, para que este hospital y esta institución de salud no vuelvan a ser un botín político de nadie. Esto es del único feudo, que es el asegurado que ha pagado o sigue pagando las cuotas todos los meses”, resaltó el presidente Mulino.

El Hospital de Cancerología – ION cuenta con una amplia recepción para pacientes, cuatro consultorios de consulta externa, tres pisos de hospitalización con 132 camas, áreas para informes de estudios, oficinas administrativas, salas de preparación y recuperación de pacientes; estaciones de enfermería y múltiples salas de reuniones para docencia y fomento de la investigación. También contará con tres aceleradores lineales, un acelerador con resonancia y equipos para braquiterapia de alta tasa.

En esta primera etapa del Hospital de Cancerología, se estarán habilitando los servicios de radioterapia y consulta externa de radioncología para tratar a pacientes con cáncer de mama y próstata. La siguiente etapa incluirá hospitalización y la integración de los servicios de cirugía y oncología.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que una de las primeras instrucciones que recibió del presidente Mulino fue hacer que la oncología llegara al paciente.

“Me dijo, yo quiero que el paciente sea el centro de nuestro enfoque”, aseguró Boyd, señalando que ya esto se está cumpliendo bajo un plan bien estructurado que tiene como objetivo la unificación y potencialización de los servicios médicos entre la CSS y los hospitales del Ministerio de Salud, evitando así la duplicidad de esfuerzos y recursos en un mismo lugar.

Igualmente, el director de la CSS, Dino Mon, indicó que desde que asumió el cargo comprendió la urgencia que le planteó el gobierno de fortalecer, juntos, los servicios oncológicos del país.

“Y esto es muestra de que los grandes acuerdos sí son posibles cuando el bienestar es la vida humana. La Ciudad de la Salud ha dejado de ser una promesa de antaño, y se ha convertido en un símbolo vivo de esperanza. Aquí ya se salvan vidas”, destacó Mon durante el acto de apertura de los servicios de salud en el Hospital de Cancerología dentro de la Ciudad de la Salud.