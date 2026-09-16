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Presentan proyecto de ley para reforzar protección de sitios históricos de Panamá

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2 horas atrás

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La Ruta Colonial Transístmica de Panamá podría contar con un régimen de protección y gestión más fortalecido, luego de que el Ministerio de Cultura, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, presentara ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 456 de 15 de noviembre de 2024.

La propuesta, presentada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, busca actualizar y perfeccionar las herramientas legales para proteger, conservar, investigar y gestionar de manera integral el Camino Real, el Camino de Cruces, las Ruinas de la Capilla de la Palangana y sus respectivos entornos.

El proyecto incorpora medidas para fortalecer la protección de estos sitios históricos, a partir de una actualización de los conceptos relacionados con su valor universal excepcional y sus zonas de amortiguamiento, elementos fundamentales para preservar su integridad, autenticidad y significado histórico.Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es la culminación de la delimitación legal de sectores de la Ruta que aún requieren definición. Para ello, se contempla la realización de estudios

técnicos y científicos que permitan establecer con precisión los polígonos y coordenadas geográficas del Camino Real y las Ruinas de la Capilla de la Palangana.

La propuesta también plantea fortalecer el Plan de Manejo y Gestión de la Ruta Colonial Transístmica, de manera que su elaboración y actualización se sustenten en criterios técnicos, científicos y administrativos que garanticen una gestión integral y sostenible de este patrimonio.

A estas medidas se suma un componente de gestión de riesgos que permitirá identificar amenazas, establecer acciones preventivas y desarrollar protocolos de respuesta para proteger los valores culturales y naturales vinculados a la Ruta.

La iniciativa contempla además una mayor coordinación entre las instituciones responsables de su protección, con el propósito de que las intervenciones y actuaciones que se desarrollen en estos espacios respondan a una visión común de conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio nacional.

“Proteger la Ruta Colonial Transístmica es proteger una parte esencial de la historia de Panamá y garantizar que las próximas generaciones puedan conocer, estudiar y comprender los caminos que contribuyeron a definir nuestra identidad como país”, destacó la ministra Herrera.

La Ruta Colonial Transístmica constituye uno de los testimonios materiales más importantes del papel que Panamá ha desempeñado históricamente como punto de conexión entre pueblos, culturas, océanos y continentes. Sus caminos fueron parte fundamental de las dinámicas que hicieron del istmo un corredor estratégico de intercambio y comunicación durante siglos.

Para el Ministerio de Cultura, la protección de este patrimonio representa una responsabilidad histórica del Estado y, al mismo tiempo, una oportunidad para impulsar la investigación, la educación patrimonial y la conservación de espacios que forman parte de la memoria colectiva de los panameños.

Durante la presentación del proyecto, la ministra Herrera estuvo acompañada por el jefe de Asesoría Legal de MiAmbiente, Celso Arenas Vives, la Secretaria General del Ministerio de Cultura, Ivis Moreno; la directora de Asesoría Legal, Sandra Cerrud; el asesor del Despacho Superior, Aaron Schocron, además de directivos y funcionarios de la institución.

El proyecto de ley será sometido a la consideración de la Asamblea Nacional como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer el régimen de protección y gestión de la Ruta Colonial Transístmica y garantizar que este patrimonio histórico pueda ser conservado, estudiado y transmitido a las futuras generaciones.

(Prensa Ministerio de Cultura)

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