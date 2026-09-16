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Latidos del Barrio continúa la búsqueda de talentos en las comunidades

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1 hora atrás

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La iniciativa llegó al Centro Cultural Metropolitano, donde niñas, niños, jóvenes y familias de San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo y Calidonia disfrutaron de una jornada de arte, cultura y deporte.

El programa Latidos del Barrio continúa recorriendo las comunidades con la iniciativa “El Barrio Tiene Talento”, una estrategia que busca acercarse a los habitantes, conocer sus intereses, identificar talentos y generar espacios de participación antes de la apertura de los nuevos centros.

Durante el encuentro se realizaron talleres y exhibiciones deportivas, además de presentaciones de modelaje, folclore, música, baile y otras expresiones artísticas y culturales. La programación también contó con el respaldo y acompañamiento de jugadores miembros de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá, quienes compartieron con los niños, jóvenes y familias participantes.

“El Barrio Tiene Talento” busca escuchar y conectar con cada comunidad para identificar las habilidades, intereses y aspiraciones de sus habitantes, creando oportunidades de formación en áreas como danza, teatro, artes plásticas, deporte, tecnología y música.

La propuesta de Latidos del Barrio integra el arte, la cultura, el deporte y la tecnología como herramientas para el desarrollo personal y comunitario, promoviendo valores como la convivencia, el liderazgo, el sentido de pertenencia y la participación.

Con estos encuentros, Latidos del Barrio sale al encuentro de las comunidades y busca construir comunidad antes de inaugurar sus nuevos espacios, la próxima cita será este sábado 19 de septiembre en, Colón en la cancha de Altos de Los Lagos 2, a partir de la 11 de la mañana.

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