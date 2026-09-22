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Realizan entrega de Pase-U desde la Arena Roberto Durán

Published

15 mins atrás

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Este martes se dio inicio a la entrega de tarjetas del programa Pase-U en la zona de Panamá Centro, un proceso diseñado para modernizar el apoyo educativo y garantizar un uso reglamentado de los fondos.

Las autoridades enfatizan que el beneficio ahora se gestiona digitalmente para que el dinero se destine exclusivamente a necesidades básicas del estudiante, como alimentos y medicinas, eliminando así el retiro de efectivo.

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