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Presidenta de la Asamblea recibe a jubilados y gremios empresariales

Published

9 horas atrás

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La Presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, convocó a una mesa de diálogo clave entre jubilados y gremios empresariales para buscar un consenso tras el reciente veto presidencial a una ley de beneficios económicos.

El objetivo central de esta reunión es gestar una nueva propuesta legislativa que garantice descuentos y mejoras financieras para la población de la tercera edad, asegurando un marco legal que no enfrente oposiciones del sector privado.

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