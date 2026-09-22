Presidenta de la Asamblea recibe a jubilados y gremios empresariales

La Presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, convocó a una mesa de diálogo clave entre jubilados y gremios empresariales para buscar un consenso tras el reciente veto presidencial a una ley de beneficios económicos.

El objetivo central de esta reunión es gestar una nueva propuesta legislativa que garantice descuentos y mejoras financieras para la población de la tercera edad, asegurando un marco legal que no enfrente oposiciones del sector privado.