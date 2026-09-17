Realizan reparaciones en la carretera Gatún Miguel de la Borda

Iniciaron las labores de rehabilitación vial que el Ministerio de Obras Públicas está ejecutando en la provincia de Colón, específicamente en el trayecto de sesenta y cinco kilómetros que une a Gatún con Miguel de la Borda.

La intervención técnica consiste en un parcheo profundo para corregir el deterioro crítico de la calzada, aprovechando las cláusulas de garantía del contrato original para asegurar la calidad de la obra sin costos adicionales.