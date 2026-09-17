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Panamá Black Weekend 2026 se celebrará del 2 al 4 de octubre

Published

6 horas atrás

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Panamá se prepara para una nueva edición del Panamá Black Weekend 2026 (PBW), que se celebrará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, con la participación de centros comerciales, plazas y establecimientos de diversas categorías.

Organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), el evento reunirá a 16 centros y plazas comerciales a nivel nacional, que en conjunto concentran una oferta de más de 3,000 tiendas.

Durante los tres días del Panamá Black Weekend, los consumidores podrán encontrar promociones y descuentos de hasta 70% en mercancía seleccionada, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada comercio participante.

Los establecimientos adheridos a la promoción estarán identificados con el sticker oficial del Panamá Black Weekend 2026, colocado de manera visible en la entrada de cada comercio.

Tres días de promociones y experiencias de compra

Durante el Panamá Black Weekend, los consumidores podrán encontrar promociones en categorías como moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios y artículos para el hogar, entre otras.

Cada establecimiento determinará las condiciones aplicables a sus promociones, incluyendo los productos participantes, porcentajes de descuento, disponibilidad y posibles restricciones.

La edición 2026 contará con la participación de los siguientes centros y plazas comerciales a nivel nacional:
1. Albrook Mall
2. Westland Mall
3. Los Andes Mall
4. Centro Comercial Los Pueblos
5. Megamall
6. AltaPlaza Mall
7. Atrio Mall
8. Santiago Mall
9. Balboa Boutiques
10. Town Center Costa del Este
11. Soho City Center
12. Los Pueblos Juan Díaz
13. Chiriquí Mall
14. Plaza Terronal
15. Colón 2000
16. Federal Mall

Promociones de hasta 70% de descuento

Los establecimientos participantes ofrecerán promociones especiales durante los tres días del evento, con descuentos de hasta 70% en mercancía seleccionada.

El porcentaje máximo anunciado no implica que todos los establecimientos, productos o categorías cuenten con ese nivel de descuento. Las ofertas, productos participantes, disponibilidad y demás condiciones serán determinadas individualmente por cada comercio.

Las promociones correspondientes al Panamá Black Weekend tendrán vigencia durante los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, sin perjuicio de que determinados establecimientos puedan establecer condiciones o períodos promocionales particulares, debidamente informados al consumidor.

Panamá como destino de compras

El Panamá Black Weekend también forma parte de los esfuerzos de promoción de Panamá como destino de compras, conectando la oferta comercial del país con su propuesta turística.

La promoción internacional del evento busca incentivar que visitantes nacionales e internacionales complementen su experiencia de compras con la oferta de gastronomía, entretenimiento y atractivos turísticos que ofrece el país, aprovechando además la conectividad aérea de Panamá y su amplia infraestructura comercial.

Aliados estratégicos

La edición 2026 cuenta con la participación y colaboración de aliados institucionales y privados, entre ellos PROMTUR Panamá, Visa, la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Policía Nacional.

Desde sus respectivos ámbitos de acción, estos aliados contribuirán a fortalecer diferentes componentes del evento relacionados con la promoción turística, experiencia de compra, medios de pago, orientación al consumidor y coordinación en materia de seguridad.

APACECOM invita a disfrutar del Panamá Black Weekend 2026

La Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), junto con sus centros y plazas comerciales participantes y aliados estratégicos, da oficialmente la bienvenida a una nueva edición del Panamá Black Weekend e invita a consumidores nacionales y visitantes internacionales a disfrutar de tres días de promociones, compras y experiencias en Panamá.

La información oficial del evento, los comercios participantes, promociones y novedades estará disponible a través de los canales y la plataforma digital oficial del Panamá Black Weekend 2026.

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