Gobierno inaugura Centro de Especialidades Agropecuarias

El Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP), una iniciativa de la administración del presidente José Raúl Mulino orientada a fortalecer la formación técnica superior especializada en el sector agropecuario, se ha hecho realidad este jueves 17 de septiembre, en un acto en el cual el mandatario conoció y felicitó a los primeros 100 becarios.

Con la apertura de CEAGRO AIP, se añaden nuevas capacidades al sector agroalimentario y se preparará al talento humano que Panamá requiere para avanzar hacia una producción más moderna, tecnológica, sostenible y competitiva.

Se trata de un nuevo modelo de formación vinculado directamente con las necesidades del sector productivo, acercando la educación técnica a la realidad de las fincas, las empresas agroindustriales y las nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Ante los becarios, el mandatario destacó que el CEAGRO AIP representa oportunidades reales para gente de carne y hueso, que desea una oportunidad, que quiere esforzarse, avanzar y tener una mejor vida.

«Como padre, sé muy bien el orgullo que siente la mamá y el papá de cada uno de ustedes, porque no hay nada más grandioso que ver a nuestros hijos superarnos en conocimiento y en capacidad; ese es un logro que se disfruta desde lo más profundo del corazón», indicó el presidente.

El Centro inicia su historia académica con 100 estudiantes becados, provenientes de distintas provincias y comarcas del país. De este grupo, el 70 % corresponde a egresados de bachilleratos agropecuarios y el 30 % a egresados de bachilleratos en ciencias, con una participación equitativa entre hombres y mujeres.

Esta primera generación estudiará en una instalación de la Ciudad del Saber. La sede principal de CEAGRO AIP será eventualmente edificada en un globo de terreno de 15 hectáreas donado por el Instituto Profesional y Técnico La Pintada, en la provincia de Coclé.

El mandatario aprovechó la ocasión para destacar los proyectos y obras que su administración está desarrollando para mejorar la educación pública, las cifras de empleo y dinamizar la economía.

Entre estos figuran las 2,000 plazas de trabajo para el Primer Empleo Rural, la ley de pasantías remuneradas para jóvenes, las 10,000 becas del Talent UP en inteligencia artificial y ciberseguridad y la ampliación de los cursos del Inadeh.

«De aquí a dos años, cuando se gradúen los 100 primeros estudiantes, tendremos un mejor país. Con una Panamericana hasta David muy mejorada que dará mayor competitividad al campo, con más vías que unan a las ciudades con las fincas. Una Panamericana Este, hasta Yaviza, completamente nueva, dándole mayor impulso a las provincias de Panamá y Darién», apuntó.

También estará funcionando el puerto multimodal de Puerto Armuelles y estarán entregados los hospitales de Metetí y el Anita Moreno y muchas otras instalaciones de salud.

«Y si Dios nos acompaña, tendremos lista la línea 3 del Metro, y ya terminando el cuarto puente», añadió.

Innovación educativa

CEAGRO AIP desarrollará un modelo educativo basado en el principio de “aprender haciendo”, con una formación compuesta por 40% de contenidos teóricos y 60% de experiencias prácticas, favoreciendo el contacto temprano de los estudiantes con procesos productivos, tecnología, innovación y resolución de problemas reales.

La formación tendrá una duración de dos años y estará orientada a áreas estratégicas vinculadas con la producción agrícola y pecuaria, la agroindustria, la gestión de empresas agropecuarias, las tecnologías aplicadas al agro, la mecanización y la acuicultura.

El modelo formativo también incorpora competencias transversales fundamentales para el desempeño profesional, entre ellas liderazgo, sostenibilidad, pensamiento crítico, ética, innovación, trabajo en equipo y capacidad para adaptarse a los procesos de transformación tecnológica que están redefiniendo el sector agroalimentario.

La puesta en marcha de CEAGRO AIP responde a una visión de articulación entre Gobierno, sector productivo, academia y cooperación internacional, con el propósito de asegurar que la formación responda a las necesidades reales del país.

En este esfuerzo, CEAGRO AIP cuenta con la cooperación técnica de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y promueve vínculos académicos y de cooperación con instituciones internacionales de referencia, entre ellas EARTH University, en Costa Rica; la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras; y la Universidad Autónoma Chapingo, en México.

Con esta iniciativa, Panamá apuesta por reducir la distancia entre la formación y el mundo del trabajo, generar nuevas oportunidades para los jóvenes y dotar al sector productivo de técnicos preparados para comprender los procesos, utilizar nuevas tecnologías, identificar oportunidades de mejora y contribuir desde el primer día a una agricultura más productiva y competitiva.