Rector de la UNACHI solicita más de 100 millones en presupuesto

El nuevo rector de la UNACHI compareció ante la Asamblea Nacional para solicitar un incremento presupuestario de 118 millones de dólares, cifra que supera considerablemente la recomendación hecha por los diputados de 80 millones.

Durante esta audiencia, se reveló que la institución atraviesa una grave crisis de liquidez que ha impedido el pago puntual de salarios, dejando a docentes y administrativos en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad operativa.