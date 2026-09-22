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Mafe Achurra y Diego De Obaldía anuncian que serán padres de una niña

Published

8 horas atrás

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Una nueva etapa comienza para la pareja de artistas panameños, quienes revelaron que esperan a su primera hija y ya escogieron su nombre.

La pareja compartió la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, en el que mostraron imágenes de un ultrasonido y pequeños detalles que simbolizan la llegada de la nueva integrante de la familia. Entre ellos destacaron unas pequeñas sandalias rosadas colocadas junto a las de ambos. 

Pero la sorpresa no terminó con el anuncio del embarazo. Mafe y Diego también revelaron que su hija llevará por nombre Anastasia de Obaldía.

Un nombre ligado a su historia

La elección del nombre tiene un significado especial para los artistas, ya que está relacionada con “Anastasia, El Musical”, producción teatral en la que ambos han trabajado como protagonistas y que forma parte importante de su trayectoria artística. Este año, incluso, retomaron sus personajes de Anya y Dmitri durante presentaciones especiales en Buenos Aires, Argentina. 

Además de su vínculo con el teatro, la pareja explicó que Anastasia tiene origen griego y está relacionado con conceptos como volver a levantarse, resurgir y comenzar nuevamente.

“Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Nuestro proyecto más importante”, expresaron al compartir la noticia.

El anuncio de la llegada de su primera hija ocurre después de varios acontecimientos importantes en la relación de Mafe y Diego.

En junio hicieron público su compromiso matrimonial y posteriormente contrajeron matrimonio por lo civil. El pasado 29 de agosto, la pareja celebró además su boda religiosa en la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua, acompañada por familiares, amigos y figuras del mundo artístico panameño.

Ahora, tras convertirse en esposos, los artistas se preparan para asumir una nueva faceta: la maternidad y la paternidad.

Con la llegada de Anastasia, Mafe Achurra y Diego De Obaldía suman un nuevo capítulo a una historia que ha estado marcada tanto por su relación personal como por los proyectos artísticos que han compartido.

 

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