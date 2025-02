Rusia y EE.UU. negocian fin de la guerra sin Ucrania

Altos funcionarios de Rusia y Estados Unidos se reunieron el martes en Arabia Saudí para conversar sobre la mejora de sus lazos y poner final a la guerra Ucrania, un cambio importante en la política exterior estadounidense con el presidente Donald Trump.

No hubo representantes de Ucrania en las conversaciones. El presidente Volodymyr Zelenskyy manifestó el lunes que no aceptarán lo que se acuerde si Kiev no participa.

Las delegaciones, encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reunieron en el Palacio de Diriyah. El encuentro fue otro paso crucial del gobierno de Trump para revertir la política estadounidense de aislar a Moscú y busca allanar el camino para un encuentro entre el mandatario y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

A principios de mes, Trump cambió drásticamente la política de Washington hacia Ucrania y Rusia, afirmando que él y Putin habían acordado iniciar negociaciones para poner fin a la guerra.

Rubio estuvo acompañado por el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial, Steve Witkoff, mientras que Lavrov se sentó junto al asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov. El ministro saudí de Exteriores, Faisal bin Farhan, y el asesor de seguridad nacional del reino, Musaed al Alban, asistieron al inicio de la reunión.

Una vez concluidas las conversaciones, Ushakov dijo al Canal 1 de Rusia que aún no se fijó una fecha para la reunión, pero que es “poco probable” que tenga lugar la próxima semana.

Ushakov indicó el lunes que las conversaciones serían “puramente bilaterales” y que no incluirían a funcionarios ucranianos.

En una entrevista con The Associated Press tras la reunión, Rubio dijo que ambas partes acordaron restaurar el personal en sus respectivas embajadas en Washington y Moscú para crear misiones que apoyen las conversaciones de paz sobre Ucrania, las relaciones bilaterales y la cooperación en general.

Ambas embajadas han sido golpeadas duramente por expulsiones de un gran número de diplomáticos a lo largo de varios años. La reunión también tuvo como objetivo allanar el camino para un encuentro entre Trump y Putin.

El encuentro supone una ampliación significativa de los contactos entre la Casa Blanca y el Kremlin casi tres años después del inicio de una guerra que ha visto caer su relación a su nivel más bajo en décadas.

Lavrov y el entonces secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hablaron brevemente en un aparte durante una cumbre del G20 en India hace casi dos años, y en el otoño de 2022, los jefes de inteligencia de ambos países se reunieron en Turquía debido a la preocupación de Washington de que Moscú pudiese recurrir a armas nucleares ante los reveses en el campo de batalla.

La reciente ofensiva diplomática de Washington ha llevado a Kiev y a aliados clave a apresurarse para asegurarse un lugar en la mesa ante la preocupación de que Estados Unidos y Rusia puedan seguir adelante con un acuerdo que no les sea favorable. Francia convocó el lunes una reunión de emergencia de los países de la Unión Europea y Reino Unido para decidir una respuesta.