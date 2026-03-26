Serán 35 aspirantes a Defensor del Pueblo en la fase decisiva

POLÍTICA
Serán 35 aspirantes a Defensor del Pueblo en la fase decisiva
El Diputado Camacho confirmó que serán 35 los aspirantes a Defensor del Pueblo que entrarán en fase decisiva.
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