Representante César Kiamco nos habla del proyecto de ordenamiento vial en Bella Vista

POLÍTICA
Representante César Kiamco nos habla del proyecto de ordenamiento vial en Bella Vista
César Kiamco, representante de Bella Vista, detalló los avances del proyecto de ordenamiento vial en este sector de la ciudad.
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