Shakira lanza a la venta sudadera “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Este viernes la cantautora colombiana Shakira anunció el lanzamiento de una sudadera en su tienda virtual con la famosa frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Esta sudadera inspirada en su más reciente canción en colaboración con el productor argentino Bizarrap -Shakira: BZRP Music Sessions, Vol.53-, fue diseñada por Isabella Mebarak, sobrina de la colombiana. Esta será una pieza de edición limitada y exclusiva de su tienda virtual en donde se vende por 60 dólares.

A pesar que el lanzamiento de esta sudadera fue el día de hoy, la misma ya se encuentra agotada en todas las tallas.

El tema de la barranquillera y el productor argentino fue lanzado el pasado 11 de enero, rápidamente se volvió tendencia en todas las redes sociales. Actualmente, Shakira: BZRP Music Sessions, Vol.53, acumula un total de 325 millones de reproducciones en YouTube, más 305 millones en Spotify y encabezó nueve listados de la revista Billboard.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023