Sismo sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica

Congreso Centroamericano y del Caribe se celebró en Amador

Más de 300 mil asistentes en el carnaval de la Cinta Costera

MIDES coordina el traslado de 10 jóvenes del CAI de Tocumen a chitré

Se mantiene el mal tiempo en algunas regiones del país

Published

15 horas atrás

on

Un sismo de 5.2 grados sacudió la frontera entre Panamá y Costa Rica, sin dejar víctimas ni daños materiales.

