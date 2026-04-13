«Tu Carrera 2026» regresa para guiar a jóvenes en la elección de su futuro profesional

Tras impactar a más de 4,000 estudiantes en su primera edición, la Feria de Orientación Vocacional Profesional “Tu Carrera” anuncia su regreso en 2026 con una propuesta fortalecida, orientada a acompañar a los jóvenes en una de las decisiones más importantes de sus vidas: la elección de su camino académico y profesional.

Organizada por la Fundación Tu Carrera, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio de referencia que conecta a estudiantes de 10°, 11° y 12° año con universidades nacionales e internacionales, institutos técnicos, centros de formación y diversas entidades vinculadas al desarrollo profesional.

La edición 2026 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, el viernes 17 de abril, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 18 de abril, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m, entrada gratuita.

Durante ambos días, los asistentes podrán acceder a una experiencia integral que incluirá test de auto conocimiento, orientación académica, asesoría vocacional y contacto directo con representantes de distintas instituciones educativas.

Este año, la feria ampliará su enfoque hacia áreas clave del presente y futuro del mercado laboral, como las carreras emergentes, la inteligencia artificial, la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo de habilidades del siglo XXI.

Además, se ofrecerán talleres para padres, conferencias y experiencias interactivas diseñadas para fomentar una toma de decisiones informada y consciente.

En un contexto donde el entorno laboral evoluciona constantemente, la Fundación Tu Carrera reafirma su compromiso de brindar herramientas que promuevan el autoconocimiento y el análisis de oportunidades, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro con mayor claridad y propósito.