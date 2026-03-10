Weinstein describe la cárcel de Rikers Island como “un infierno”

El cineasta Harvey Weinstein ha reiterado su inocencia en relación a las acusaciones de agresión sexual mientras se encuentra en la prisión de Rikers Island, en Nueva York.

En una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, el exmagnate de Hollywood calificó las condiciones del lugar como “un infierno”. Weinstein mencionó que actualmente está en una unidad médica a causa de sus problemas de salud, lo que le restringe el contacto con otros prisioneros y le hace estar casi aislado, interactuando solo con guardias y personal de enfermería.

Durante la entrevista, también expresó sentirse preocupado por su salud en la cárcel y lamentó cómo su vida ha cambiado drásticamente después del escándalo que causó su caída en el mundo del cine. El productor afirmó que, aunque reconoce haber mostrado comportamientos difíciles o autoritarios en el pasado, sostiene que nunca llevó a cabo agresiones sexuales.

Weinstein también mencionó que muchas personas cercanas se han alejado de él desde que iniciaron los procedimientos legales, incluso algunos de sus propios hijos. Sin embargo, aseguró que aún hay quienes se comunican con él de manera privada.

Respecto a su vida personal, el productor se mostró contento de que su exesposa, la diseñadora Georgina Chapman, haya logrado encontrar la felicidad nuevamente después de los momentos difíciles vividos durante el escándalo.

Por otro lado, el caso judicial de Weinstein sigue en curso. En los próximos días, deberá presentarse de nuevo ante la justicia por un cargo de violación que quedó sin resolución tras el juicio de 2025, donde el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime sobre esa acusación que involucra a la estilista Jessica Mann.

El productor también está apelando en Nueva York y Los Ángeles por condenas relacionadas con delitos sexuales que surgieron en el contexto del movimiento Me Too, el cual significó un cambio importante en la industria del entretenimiento.