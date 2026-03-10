Connect with us

Disney+ revela el primer vistazo del especial por los 20 años de Hannah Montana

Weinstein describe la cárcel de Rikers Island como “un infierno”

Murió el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Le dan el último adiós a Willie Colón en Nueva York

Justin Bieber reacciona ante fotógrafos tras cena con Hailey

La plataforma Disney+ presentó este martes las primeras imágenes del especial conmemorativo por los 20 años de Hannah Montana, una serie que dejó huella en toda una generación y lanzó la carrera de Miley Cyrus.

El avance muestra a la artista visitando de nuevo los estudios donde se filmó la famosa producción de Disney Channel, mientras comparte anécdotas sobre su vivencia interpretando al célebre personaje que dominó la cultura juvenil en los años 2000.

En el tráiler también hay varias referencias al estilo original del programa, como los emblemáticos atuendos del personaje y elementos visuales que evocan la estética pop que definió la serie durante su emisión.

El especial, llamado Hannah Montana 20th Anniversary Special, estará disponible en la plataforma el 24 de marzo de 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario del lanzamiento de la serie, que se estrenó en televisión en 2006 y se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos del canal.

 

