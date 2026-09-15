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Atletas cuestionan polémico anuncio de Sydney Sweeney por sexualizar el deporte femenino

Published

3 horas atrás

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La actriz estadounidense Sydney Sweeney se encuentra en el centro de una nueva controversia tras protagonizar una campaña publicitaria para Novig, una plataforma de predicciones y apuestas deportivas.

El anuncio, que rápidamente se volvió viral, muestra a Sweeney realizando diferentes actividades deportivas mientras aparece con poca ropa y utilizando implementos deportivos para cubrir su cuerpo. La campaña ha generado críticas de varios atletas, quienes consideran que la propuesta presenta una visión sexualizada de las mujeres en el deporte.

Entre las voces que cuestionaron la publicidad se encuentran la nadadora olímpica australiana Ariarne Titmus, la velocista británica Amy Hunt y otras deportistas de alto nivel. Las atletas señalaron que el deporte femenino representa años de preparación, disciplina, esfuerzo y competencia, por lo que consideran que la campaña desvía la atención hacia la apariencia física de las mujeres.

La polémica también abrió un debate sobre el papel de la publicidad en la representación de las mujeres deportistas y sobre los recursos utilizados por las marcas para generar atención en redes sociales.

Sweeney, por su parte, respondió a las críticas compartiendo imágenes de reconocidas atletas que anteriormente han participado en sesiones fotográficas con poca ropa, entre ellas Serena Williams y Megan Rapinoe. Con esta respuesta, la actriz defendió la representación del cuerpo femenino y cuestionó por qué su campaña debería ser considerada diferente. 

La controversia demuestra además cómo una estrategia diseñada para generar impacto puede convertirse rápidamente en un debate público sobre representación, género y responsabilidad en la publicidad.

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