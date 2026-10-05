Ministerio de Ambiente graduó 34 nuevos guardaparques

El Ministerio de Ambiente de Panamá ha logrado un significativo aumento en su personal ecológico al certificar a treinta y cuatro nuevos custodios, elevando la cifra nacional a más de seiscientos guardianes dedicados a salvaguardar la rica biodiversidad del país.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para consolidar el sistema de áreas protegidas mediante la contratación permanente, la capacitación adecuada y la superación de la precariedad laboral histórica que afectaba a estos trabajadores.