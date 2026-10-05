Inauguran la feria de colección de monedas organizada por la Asociación Numismática de Panamá

La vigésima cuarta edición de la feria organizada por la Asociación Numismática de Panamá celebra el estudio y la preservación de piezas históricas mediante la exhibición de monedas, billetes y estampillas que datan desde el surgimiento de la república.

El evento destaca por mostrar rarezas monetarias de gran valor, como los extintos y escasos billetes nacionales de corta circulación que fueron destruidos en el pasado por carecer de respaldo en oro.

Asimismo, la exposición incluye valiosas colecciones postales galardonadas internacionalmente que detallan el meticuloso proceso creativo detrás de los primeros timbres oficiales del país.