Fuerzas yemeníes logran expulsar a rebeldes hutíes

Las fuerzas del gobierno de Yemen iniciaron el lunes una importante ofensiva contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en la costa del mar Rojo del país, bajo una campaña aérea intensificada por la coalición liderada por Arabia Saudí.

La ofensiva se produjo justo después de que los rebeldes dijeran que habían capturado más territorio en la parte suroccidental de Yemen, al tomar una ciudad clave en un golpe a las fuerzas respaldadas por Riad mientras avanzaban hacia una capital provincial estratégica de la región.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, el mayor general saudí Turki al-Malki, dijo que 100 aviones de combate prestaban apoyo a las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen que luchan contra los hutíes. Dijo que la coalición ha asegurado “protección aérea” del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y destruido cientos de objetivos hutíes como parte de su campaña en curso.