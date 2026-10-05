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Asociación de Técnicos y licenciados en urgencias médicas exigen pagos de reclasificaciones

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7 horas atrás

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Un grupo de técnicos y licenciados en urgencias médicas llevó a cabo una manifestación pública frente a la estación central de bomberos para exigir el cumplimiento de pagos atrasados.

Estos profesionales de la salud llevan tres años esperando la remuneración por sus reclasificaciones conforme a lo estipulado por la ley, una situación que afecta especialmente a los paramédicos del cuerpo de bomberos.

Aunque recientemente se han aprobado fondos y traslados presupuestarios para saldar esta deuda, los manifestantes advierten que continuarán protestando en las calles hasta que el dinero sea reflejado de manera efectiva en sus cuentas bancarias.

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