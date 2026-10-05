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Panamá y República Dominicana firman convenio para producir cine en conjunto

Published

12 horas atrás

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Los gobiernos de Panamá y República Dominicana suscribieron un convenio bilateral de coproducción cinematográfica y audiovisual, durante la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, evento donde la nación panameña participa como País de Honor.

El documento fue suscrito por la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, en las instalaciones del Ministerio de Cultura dominicano. Esta iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (DICINE) de Panamá y la Dirección General de Cine (DGCINE) de República Dominicana.

El instrumento legal establece las bases para que las obras realizadas bajo este régimen gocen de la consideración de producción audiovisual nacional en ambos territorios. Las aportaciones económicas, técnicas y artísticas de cada coproductor podrán oscilar entre el 20 % y el 80 % del presupuesto total de la obra. Asimismo, fija que la participación del personal técnico, autoral y artístico deberá guardar proporcionalidad con la inversión financiera aportada por cada una de las partes.

Durante el acto oficial, la ministra Herrera dijo que «este convenio, gestionado desde las Direcciones de Cine de ambos países, representa un valioso instrumento de cooperación entre dos instituciones y una herramienta para que nuestros productores, directores, guionistas y profesionales del audiovisual puedan encontrar nuevas oportunidades de colaboración, unir capacidades, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y lograr que nuestras historias lleguen a nuevos mercados internacionales».

El convenio también contempla la exención de restricciones para la importación, distribución y exhibición de las piezas coproducidas, además de facilidades para el ingreso temporal de equipos técnicos y la permanencia de personal especializado en ambos países.

Adicionalmente, incluye un compromiso de colaboración entre observatorios del sector, el intercambio de datos estratégicos de la industria y la digitalización y preservación conjunta de programas de archivo cinematográfico.

El acuerdo entra en vigor a partir de su firma por la vía diplomática y mantendrá una vigencia de ocho años, renovable de forma automática por períodos de igual duración.

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