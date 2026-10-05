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Tras la decisión de BTS, Stray Kids también queda fuera de los Grammy 2027

Published

7 horas atrás

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Stray Kids no participará en la nominación para los premios Grammy 2027. El grupo de Corea del Sur ha decidido no enviar ninguna canción ni producción para su evaluación en la próxima edición de los premios, lo que significa que su música no estará en las papeletas de votación.

El plazo para presentar materiales finalizó el 21 de agosto, según las normas de la Recording Academy. Las producciones que no se inscriben dentro del tiempo establecido no serán consideradas en el proceso de selección.

Una decisión sin razón pública

Hasta ahora, Stray Kids no ha dado una explicación pública sobre por qué eligieron no participar en la carrera por los Grammy el próximo año. Tampoco se ha confirmado si la decisión está relacionada con la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que se presentará en la ceremonia de 2027.

No obstante, el anuncio se produce en medio del debate que ha suscitado esta nueva distinción dentro de los premios.

BTS tomó una decisión similar

El caso de Stray Kids ocurrió unas semanas después de que BTS también anunciara que no presentaría música para ser considerada en los Grammy 2027.

En julio, los miembros expresaron su postura a través de sus redes sociales y dijeron que prefieren que la música sea valorada por su propuesta artística, sin ser clasificada por región o idioma.

La decisión se dio a conocer después de que la Recording Academy anunciara la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que reconocerá actuaciones de música pop asiática que provengan o sean ampliamente reconocidas en mercados de Asia.

La nueva categoría genera debate

El anuncio de esta categoría ha recibido críticas. Algunos creen que dividir el pop asiático en una categoría específica podría restringir las oportunidades de sus artistas para competir en las categorías principales de los Grammy, como Álbum del Año o Canción del Año.

Por el momento, tanto Stray Kids como BTS no están incluidos en el proceso de consideración para la edición 2027, mientras sigue el debate sobre el nuevo reconocimiento enfocado en el pop asiático.

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